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В воскресенье москвичам пообещали потепление

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В воскресенье москвичам пообещали потепление
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве в воскресенье, 28 ноября, потеплеет до пяти градусов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным источника, в Москве ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до пяти градусов. Это на пять градусов больше положенной климатической нормы.

Однако уже в ночь на понедельник в столице похолодает до нуля. Порывы ветра составят пять-десять метров в секунду.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам зимнюю погоду и белые пейзажи с наступлением календарной зимы.

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