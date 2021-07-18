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В Ярославском районе москвичи встретились с лосем
Фото: телеграм-канал «Бабушкинский Лосинка Ярославка»
Жители Ярославского района обнаружили в парке лося, несколько дней не покидающего одного и того же места. Об этом сообщает Telegram-канал «Бабушкинский Лосинка Ярославка».
«В Ярославском лось уже несколько дней находится на одном месте. Жители его кормят, приносят ему еду, но он какой-то не очень активный», — написал администратор канала.
Жители волнуются за животное и надеются, что в скором времени лосем займутся специалисты. По мнению обеспокоенных москвичей, их гостю нужна срочная помощь.
Это не первый случай, когда дикие животные просят помощи у людей. В январе этого года к жителям подмосковного Одинцово вышел больной волк. Зверя удалось направить на лечение.
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