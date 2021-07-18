В Ярославском районе москвичи встретились с лосем

Жители Ярославского района обнаружили в парке лося, несколько дней не покидающего одного и того же места. Об этом сообщает Telegram-канал «Бабушкинский Лосинка Ярославка».

«В Ярославском лось уже несколько дней находится на одном месте. Жители его кормят, приносят ему еду, но он какой-то не очень активный», — написал администратор канала.