Валерия Гай Германика подала в суд на соседей по дому в центре Москвы

Режиссер Валерия Гай Германика подала в суд на своих соседей с требованием компенсации в размере 408 тысяч рублей за испорченную картину. Комментарий знаменитости и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Гай Германика рассказала, что не проживает в своей квартире в центре Москвы, однако периодически проверят жилье. Во время одного из визитов она обнаружила в помещении вздувшийся паркет. Оказалось, что квартиру залили соседи сверху, арендующие жилье. Режиссер сообщила, что из-за потопа пострадала дорогая ей картина художницы Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды», которая висела в одной из комнат.

Ущерб имуществу оценили на крупную сумму, однако договориться о компенсации мирным путем не получилось. Гай Германика подала заявление в суд. Делом занимается адвокат режиссера.

Ранее полиция пришла к мужу Гай Германики с обыском в номер отеля The Ritz-Carlton. У мужчины нашли ружье и неизвестные медикаменты. Позднее выяснилось, что это были порошкообразные лекарства.