Вариант «свидания без вакцины» в Москве показали на фото

В сети появилась фотография, на которой показан вариант романтического свидания, допустимого в условиях системы QR-кодов, введенной на фоне ухудшения эпидобстановки в столице. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве».

На размещенном в сети кадре запечатлены юноша и девушка: они сидят в вагоне московского метро, перед парой разложен небольшой столик, на котором стоят два наполненных бокала и закуска. Героиня снимка при этом держит в руках красную розу.

«Свидания без вакцины теперь только такие», — указано в шутливой подписи к посту.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. Получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней. Летние сезонные кафе пока не попадают под ограничения.

5 июля сообщалось, что москвичи перестали устраивать свидания в ресторанах и кафе, которые прежде были самыми популярными местами для подобных встреч. Уточняется, что количество таких приглашений рухнуло на 98 процентов на прошлой неделе.

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