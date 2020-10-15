Вдова советского генерала утонула в кипятке в московской квартире

Вдова советского генерал-майора авиации Ивана Глаголева утонула в кипятке в московской квартире на западе столицы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Трагедия произошла во вторник, 13 октября. Соседи 90-летней Алефтины Глаголевой обратились в аварийную службу и сообщили, что их затапливают. Прибывшая бригада установила, что протечка произошла в ее квартире, однако дверь никто не открыл. Пришлось перекрыть воду во всем стояке.

Приехавшая внучка хозяйки тоже не смогла попасть в квартиру, так как дверь была заперта изнутри на щеколду. Девушке пришлось вызвать спасателей и полицию. Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили пенсионерку без признаков жизни на полу между кухней и коридором. В квартире было столько пара, что невозможно было дышать.

Как рассказал источник газеты, у пожилой женщины лопнула труба с горячей водой в туалете. По предварительным данным, ей стало плохо от испуга, у нее поднялось давление и она упала, оставшись лежать в прибывающей горячей воде.

По словам родственников, Алефтина Глаголева после смерти мужа в 2018 году жила одна. У нее были проблемы со здоровьем, передвигалась она с помощью ходунков. За женщиной ухаживали дети, время от времени приходила сиделка.

Ранее в сентябре на севере Москвы в Бутырском районе 72-летняя пенсионерка просидела взаперти в собственной ванной 37 часов. Она зашла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. В этот момент замок заклинил, и она осталась сидеть взаперти.

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