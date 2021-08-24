Вдовец актрисы Людмилы Гурченко отсудил сотни тысяч рублей за мемуары жены

Согласно договору, издательство обязалось в течение 30 дней после выхода в свет первого издания выплачивать наследнику вознаграждение. При чем не не только за бумажный вариант книги, но и за аудиокниги и любое упоминание о мемуарах.

«МК» пишет, что после перевыпуска книги Сенину так и не заплатили, а его звонки стали игнорировать.

В итоге в конце прошлого года мужчина обратился с иском в Кунцевский районный суд, который частично удовлетворил его требования. Вдовцу постановили выплатить 675 тысяч рублей c учетом всех пени.

Ранее актриса театра имени Маяковского Любовь Руденко, известная также по съемкам в фильмах «Запретная любовь» и «Вчера закончилась война», рассказала о своей жизни в районе Восточное Измайлово. Артистка отметила, что свою первую любовь она встретила именно в Измайлове.

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