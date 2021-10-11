Ведущий «Дома-2» рассказал о главном недостатке Москвы

Рэпер, видеоблогер и ведущий телешоу «Дом-2» Дава рассказал, что он изменил бы в столице в первую очередь. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказал в интервью «Москвич Mag».

Рэпер назвал Москву своим любимым городом. Дава переехал в столицу четыре года назад и, по его словам, не представляет, где бы еще мог жить. «Мне очень подходит темп этого города, ритм и настроение», — отметил телеведущий.

Единственным значимым недостатком Москвы Дава назвал пробки. Рэпер подчеркнул, что каждый раз, когда ему куда-то надо, дорога до нужного места на автомобиле занимает не менее часа, а зачастую больше. «Это единственная проблема, из-за того, что много машин, заторы, каждый день мы с этим сталкиваемся», — пожаловался ведущий. Дава заключил, что пока не знает, как можно решить проблему с пробками в мегаполисе.

Ранее известный российский писатель рассказал, что не любит ловушки с камерами видеофиксации на дорогах Москвы. По его словам, это единственное, что вызывает у него негатив в столице.