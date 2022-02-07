Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев начал готовиться к смерти

Историк моды, ведущий телепрограммы «Модный приговор», москвич Александр Васильев сообщил, что начал готовиться к смерти. Сделанное им в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявление процитировало агентство «ФАН».

Васильев отметил, что уже написал завещание и купил себе место на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители. «Это одно из почетных кладбищ. Теперь там есть место и для меня», — заявил телеведущий.

Историк моды подчеркнул, что смерть его не пугает, ведь он успел достигнуть множества поставленных целей и на данный момент доволен своими успехами. В то же время он признался, что у него еще множество планов и он хочет дожить до ста лет.

Васильев призвал каждого человека задуматься над целью своего существования и начать жить более разумно.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Певцов купил место на кладбище в Москве.