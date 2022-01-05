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Ветеринар призвала успокаивать испуганных салютами собак экстрактом ромашки

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Ветеринар призвала успокаивать испуганных салютами собак экстрактом ромашки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доктор ветеринарии и зоотехники Габриэла Курипалло дала рекомендации по снижению у животных стресса, вызванного взрывами пиротехники в период новогодних каникул. Об этом сообщает MK.RU. Эксперт призвала успокаивать испуганных салютами собак и кошек экстрактом ромашки и аминокислотой.

Врач порекомендовала владельцам давать своим питомцам добавки с триптофаном, которого обычно нет в ежедневном рационе. По ее словам, это снизит агрессивность и нервозность, поскольку будет стимулировать выработку серотонина и мелатонина.

Также доктор посоветовала давать собакам и кошкам натуральный экстракт ромашки, который поможет расслабить мышцы и окажет спазмолитическое действие. Специалист отметила, что все дозы должен устанавливать ветеринарный врач.

Ранее ветеринарный врач, участник европейских и американских профессиональных ассоциаций Анастасия Высоких дала советы владельцам собак, паникующих от выстрелов фейерверков.

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