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Ветеринары прокомментировали появление зеленого голубя в Москве

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Фото: m24.ru

Зеленый окрас голубей не является естественным. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.

Таким образом специалисты прокомментировали появившиеся в соцсетях кадры с зеленым голубем. По словам собеседника агентства, среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет.

«Многие птицы в течение жизни меняют окраску — это возрастные линьки. Сезонные линьки у северных видов — это когда пестрый летний окрас меняется на зимний белый. Но ни один московский вид не меняет окрас на зеленый», — говорится в сообщении.

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