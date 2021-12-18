Видео с бесстрашной лисой в Москве насторожило россиян
Россияне заметили бесстрашную лису в одном из дворов Москвы: слишком близко от людей он перекусывала найденной добычей. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». Некоторых пользователей сети ролик сильно насторожил: в комментариях они предположили, что животное бешеное и представляет опасность.
«Лисичка нашла какую-то вкусняшку и ест, не боясь машин. Лисы уже как котики», — так описали увиденное авторы поста на канале. «Красавица! Как ее угораздило в город забраться? Бедное животное», — написал россиянин. «А куда зверю от голода деваться? Тут поневоле в города на помойки подашься», — ответили ему. Многие обратили внимание на то, что лис в городе стало слишком много.
Одна из москвичек заметила, что если рядом находится лес, то ничего удивительного — лисы часто выбегают к домам. Другой житель столицы заметил, что эти животные боятся человека, и единственный вариант, при котором они могут подойти так близко, — бешенство. «Если лиса приперлась внаглую, не страшась никого, значит, это бешенство в терминальной стадии. Любой охотник такую сразу отстреливает, чтоб она не заразила домашнее зверье. Если такая гостья кого-то куснула, нужно бежать в травмпункт и колоть сыворотку от бешенства, даже если нет внешних признаков... Случаев смерти после "решили погладить/покормить" немало...» — подчеркнул он.
«Ждем волков…» — написал еще один участник дискуссии.
Ранее в Москве лиса перебежала дорогу по правилам дорожного движения.