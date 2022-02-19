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Актер Виктор Сухоруков признался в гордости за подмосковный город

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Актер Виктор Сухоруков признался в гордости за подмосковный город
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

70 летний советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков признался в гордости за подмосковный город Орехово-Зуево в передаче «Антонимы». Его слова передает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Почему я должен стесняться своей родины? Я очень горжусь городом Орехово-Зуево. Я там почетный гражданин. И у меня там бронзовая скульптура на центральной улице Ленина», — заявил артист в интервью.

Он рассказал, что знает о проблемах города от соседей и жителей. А также признался, что любит проводить время в огороде на своем участке и не стесняется туалета на улице.

Ранее стало известно, что российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов стал «отцом» полугодовалого зубра.

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