Актер Виктор Сухоруков признался в гордости за подмосковный город

70 летний советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков признался в гордости за подмосковный город Орехово-Зуево в передаче «Антонимы». Его слова передает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Почему я должен стесняться своей родины? Я очень горжусь городом Орехово-Зуево. Я там почетный гражданин. И у меня там бронзовая скульптура на центральной улице Ленина», — заявил артист в интервью.