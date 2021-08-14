Вильфанд раскрыл москвичам дату окончания купального сезона

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл москвичам срок окончания купального сезона. Он рассказал ТАСС, что купальный сезон в Москве и Подмосковье продлится минимум до 19 августа.

Сейчас температура воды в Москва-реке составляет 20-21 градус тепла.

«Купальный сезон продолжается. По оценкам Росгидромета, купальный сезон продлился минимум до яблочного Спаса (19 августа), потому что первая неделя будет теплой и комфортной», — объяснил он.

Ранее Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы сначала придется столкнуться с холодами.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!