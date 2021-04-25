Вильфанд спрогнозировал в Москве ночные заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве и Подмосковье ночные заморозки. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что с 26 по 28 апреля температура по области будет опускаться до минус трех градусов.

«Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус одного градуса, по области — до минус трех градусов», — сообщил Вильфанд.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал москвичам о сроках возвращения хорошей погоды в город. По его словам, хорошая погода в Москве ожидается в первой половине следующей недели. Температура воздуха будет выше нормы, а осадков не ожидается.

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