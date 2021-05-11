Вильфанд заявил о позволяющей отключать отопление погоде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что среднесуточная температура, которая будет на этой неделе в Москве, позволит отключить отопление в домах.

По его словам, столбики термометров в столице будут показывать не менее 8 градусов тепла, а среднесуточные значения температуры в городе могут достигнуть выше 15 градусов, отметил Вильфанд. «Можно уже вполне прекращать отопление», — заявил он.

При этом синоптик предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам теплую погоду в первый рабочий день мая. По словам синоптика, в столице начинается метеорологическое лето.

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