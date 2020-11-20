Пес Вин Дизель помог задержать похитителей воздушных шаров в Москве

Пес по кличке Вин Дизель помог полицейским задержать похитителей воздушных шаров в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в четверг, 19 ноября, на улице Приорова. Хулиганы подошли к 17-летнему курьеру, избили его и отобрали связку надувных шаров. После этого нападавшие — всего их было семеро — потребовали от пострадавшего перевести им на банковскую карту пять тысяч рублей.

Подростка доставили в больницу. Полицейские составили ориентировки на злоумышленников, а затем смогли выйти на их след. Задержать нарушителей помог пес Вин Дизель.

В июле сообщалось, что 54-летнему жителю Москвы проломили череп после того, как он ударил собаку ногой. Мужчину избил хозяин пса, заметивший, как тот набросился на животное. Медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом глазницы.

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