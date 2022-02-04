Виновник терактов в московском метро получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военной суд приговорил к пожизненному сроку в колонии особого режима Магомеда Нурова. Его признали виновным в причастности к терактам, совершенным в московском метро в 2010 году, передает ТАСС.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», перед оглашением приговора Нуров заявил, что «все нормально будет». После этого он отказался отвечать на вопросы журналистов без письменного заявления. Кроме того, получивший пожизненное наказание отметил, что у него есть дети, но скучать по ним он не видит смысла.

Нурова также обязали выплатить 17 миллионов рублей по удовлетворенному иску от столичного метро.

Ранее авторитет королевской ОПГ Андрей Сафронов, приговоренный к пожизненному заключению, подал в суд на следственный изолятор «Бутырка» из-за плохих условий в камере.