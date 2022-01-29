Вирусолог рассказал о новых волнах COVID-19

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью РИА Новости рассказал о новых волнах COVID-19.

Эксперт предупредил о том, что пятая волна коронавируса может оказаться не последней. «Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана», — заявил Нетесов.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о рисках «естественной иммунизации» с помощью омикрон-штамма.