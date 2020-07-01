Владельцев московских заведений призвали закрыть летние веранды из-за грозы

Власти Москвы призвали владельцев столичных заведений закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг, пишут «Известия».

Все уличные конструкции необходимо укрепить, а зонты закрыть, говорится в сообщении.

Ранее в столичном управления МЧС России предупредили, что Москву накроют град и дождь с грозой. Непогода задержится в городе с 13:00 до конца суток. Помимо дождя и града ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.

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