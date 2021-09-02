Владелец Mercedes проехал по тротуару в Москве и попал на видео
ГИБДД начала проверку, после того как автомобиль Mercedes проехал по тротуару на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. Случившееся попало на видео, ролик и подробности случившегося опубликовал Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы» в четверг, 2 сентября.
На кадрах видно, как водитель поворачивает с Большой Дорогомиловской улицы на Украинский бульвар. Однако тут же он заезжает на тротуар возле ресторана сети быстрого питания напротив торгового центра «Европейский». На протяжении двух минут машина движется по тротуару, объезжая пешеходов.
В настоящее время полиция пытается установить личность нарушителя.
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