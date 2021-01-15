Владелец Stalin Doner сравнил себя с «узниками режима»

Владелец московской шаурмичной Stalin Doner Станислав Вольтман сравнил себя с «узниками режима». Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом МОСЛЕНТЫ.

«Читая про узников режима, я думал, что я куда слабее, что ни на что подобное не способен, что, случись что, сдался бы сразу, чтобы только от меня сразу отстали. А я держусь, хоть меня чуть ли не каждый день в полицию отвозят», — пояснил предприниматель.