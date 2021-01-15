Владелец Stalin Doner сравнил себя с «узниками режима»
Владелец московской шаурмичной Stalin Doner Станислав Вольтман сравнил себя с «узниками режима». Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом МОСЛЕНТЫ.
«Читая про узников режима, я думал, что я куда слабее, что ни на что подобное не способен, что, случись что, сдался бы сразу, чтобы только от меня сразу отстали. А я держусь, хоть меня чуть ли не каждый день в полицию отвозят», — пояснил предприниматель.
Вольтман добавил, что не жалеет об открытии шаурмичной, и согласился с утверждением, что лидер СССР Иосиф Сталин в какой-то мере сделал его сильнее. «Но это не отменяет того, что от любой материальной помощи я бы не отказался», — заключил он.
Накануне, 14 января, полицейские задержали Вольтмана. Позже ему был выписан штраф в размере тысячи рублей за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
Об открытии в Москве нового заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, стало известно 7 января. Посетителей кафе приветствовали надписью «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!»
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