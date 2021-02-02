Власти Москвы назвали самые необычные имена новорожденных

В столичном Управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена, которые родители дали новорожденным в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, в прошедшем году оказались популярны такие иностранные имена, как Стефания (424), Роберт (259), Оливия (225), Мелания (110), Стефан (49) и Теодор (46). Более 20 семей выбрали для ребенка славянское имя Златослава, сокращенную форму имени Злата — более 200 родителей. Более 20 девочек получили имя Ясна.

Некоторые родители выбирали для детей древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей, Кассиопея. Также на свет в столице появились Север и Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, Рим, Индия и Вена.

Встречались двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.

Самыми же популярными мужскими именами стали Михаил (2427), Максим (2284), Артем (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Среди женских имен для маленьких москвичек популярны Мария (2220), Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705), Полина (1603).

Ранее сообщалось, что в Москве в новогоднюю ночь родились 49 младенцев: из них 28 мальчиков и 21 девочка. В департаменте здравоохранения столицы отметили, что 31 декабря в роддоме при городской клинической больнице № 29 имени Баумана состоялись юбилейные 11-тысячные роды.

В этом году семьи, где родился малыш, получат на выбор подарочный набор или денежную выплату. А те родители, кто уже определился с именем ребенка, смогут забрать свидетельство о рождении уже при выписке.

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