Власти Москвы объяснились после массовых «минирований» школ

Власти Москвы выступили с обращением к родителям учеников столичных школ и воспитанников детских садов после массовых сообщений об угрозе взрыва учебных и воспитательных учреждений. Видеообращение доступно на YouTube-канале замруководителя департамента образования и науки Москвы Антона Молева.

По его словам, цель подобных заявлений — создать в обществе напряженность, что в настоящее время и получается у организаторов массовых рассылок угроз. Чиновник призвал не паниковать во время эвакуации: после сообщения о минировании здания дети должны следовать инструкциям преподавателя или воспитателя и не отбиваться от класса или группы.

Молев отметил, что частые эвакуации мешают учебному процессу, однако обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность школьников. Он выразил надежду, что соблюдение этих правил поможет преодолеть «сложившуюся неприятную ситуацию».

10 декабря в столице эвакуировали 25 станций метро после анонимного звонка об угрозе взрыва. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Волна ложных «минирований» в Москве и Санкт-Петербурге длится с конца ноября. При этом пик угроз в столице пришелся на 19 декабря, когда экстренные службы в общей сложности эвакуировали 170 тысяч человек, проверив около тысячи объектов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!