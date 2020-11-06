Власти Москвы оценили необходимость введения пропусков

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в городе отсутствует необходимость вводить пропускной режим. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24». Его слова цитирует «Интерфакс».

«Сейчас такой необходимости нет», — оценил заммэра возможность введения новых ограничений в городе. Он также подчеркнул, что снижение количества пассажиров в общественном и личном транспорте говорит о том, что москвичи ответственно подошли к соблюдению существующих рекомендаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил введенные в столице меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам градоначальника, ограничения показали свою эффективность. Он также выразил надежду на то, что ситуация в городе улучшится.

С 19 октября во всех ночных заведениях столицы работает система QR-кодов. При посещении соответствующих общественных мест гости должны зарегистрироваться по ссылке на mos.ru или по SMS. В таком случае гостя оповестят, если у кого-то из посетителей выявят коронавирус.

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