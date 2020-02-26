Власти Москвы ответили на обвинения в дискриминации китайцев из-за коронавируса

Никакого предвзятого отношения к гражданам Китая при проверках в общественном транспорте Москвы на фоне распространения коронавируса нет. Об этом в среду, 26 февраля, заявили ТАСС в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в ответ на обвинения в дискриминации китайцев.

«Мы проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом в департаменте прокомментировали официальное письмо посольства Китая, которое опубликовала «Новая газета». В нем отмечалось, что меры по профилактике заболевания, принимаемые московскими властями, носят дискриминационный характер и вредят «благоприятной атмосфере развития китайско-российских отношений». Китайская сторона пожаловалась, что в общественном транспорте столицы проверяют только граждан КНР, и призвала прекратить подобную практику.

Ранее в феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сотрудники метрополитена, «Мосгортранса» совместно с полицией и скорой помощью ведут постоянный мониторинг приехавших из Китая граждан. По его словам, в этих целях также задействованы автоматизированные системы распознавания лиц. Кроме того, сообщалось, что московских врачей обязали фотографировать всех больных китайцев. В случае сопротивления со стороны больного медики должны будут получить снимки любым возможным способом, в том числе с помощью убеждения родственников и знакомых.

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