Власти Москвы ответили на жалобы о долгом ожидании скорой

В департаменте здравоохранения Москвы ответили на жалобы о том, что жителям столицы приходится по несколько дней ждать врачей скорой помощи. Об этом в среду, 20 мая, сообщает «Московский комсомолец».

По данным ведомства, во время пандемии время ответа операторов скорой на звонок составляет около 5 секунд, а время ожидания бригады в среднем — 10,8 минуты при экстренных вызовах, 19,3 минуты при неотложных.

Кроме того, власти опровергли информацию о нехватке мест в стационарах для пациентов.

Ранее депздрав Москвы объяснил, из-за чего возникли очереди в столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования населения на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что очереди наблюдаются только в 2 из 30 — у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64.

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