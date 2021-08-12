Власти Москвы помогут восстановить уникальные монастырские фрески

Он также напомнил о необходимости бережного отношения к московскому историческому наследию на своей странице «Вконтакте».

«Один из значимых для города объектов — Сретенский монастырь. Мы продолжаем работу по его восстановлению — отреставрируем уникальные фрески, выполненные костромскими мастерами в 1707 году», — рассказал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что с 1925 года в здании монастыря располагалось общежитие для офицеров. Церковь была разделена на несколько этажей, были построены новые деревянные перекрытия и установлены печи. Все это привело к нарушению температурного режима, повреждению купола и протечкам. Монастырские фрески серьезно пострадали.

Ранее Собянин вручил награды за лучший строительный проект 2020 года. Им оказалась реставрация здания Северного речного вокзала в Москве.

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