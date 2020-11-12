Власти Москвы пояснили правила проведения новогодних корпоративов

Новогодние корпоративы в барах и ресторанах Москвы можно будет проводить до 23:00 при условии, что на них присутствует не более 50 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Его слова передает РИА Новости.

Он также отметил, что мероприятия можно проводить во всех ресторанах, однако в новогоднюю ночь работать они не будут. «Если корпоратив проходит в вечернее время и заканчивается в 23:00, то никаких проблем здесь нет. Есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек», — пояснил Немерюк.

Ранее власти Москвы подчеркнули, что заведения, которые нарушают правила Роспотребнадзора по проведению новогодних мероприятий, будут оштрафованы.

Новые ограничения из-за коронавируса были введены до 15 января. Согласно им, студенческие льготные проездные временно будут заблокированы, а ночные заведения не смогут работать после 23:00. По данным оперштаба по ситуации с инфекцией, именно ночные заведения стали главными рассадниками COVID-19.

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