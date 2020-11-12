Власти разъяснили новые ограничения в Москве

В частности, власти объяснили, что заведения закрываются именно ночью в связи с тем, что работающие в данное время увеселительные заведения стали главными рассадниками COVID-19 в ряде стран весной. По информации оперштаба, на ночных вечеринках труднее всего соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Систему идентификации власти не считают неэффективной, поскольку ее задачей было не ограничение посещений, а контроль над цепочками распространения заболевания.

Среди новых мер — блокировка проездных студентам. Власти объясняют это тем, что это помогает снизить количество излишних передвижений и уделить больше внимания продолжению обучения в дистанционном формате.

Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября по 15 января 2021 года. Власти объяснили, что вводят ограничения сразу на два месяца в связи с приближением новогодних праздников.

В Москве за последние сутки выявили 5997 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 491 542. За все время в городе вылечились 354 705 пациентов, из них 3959 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7573 человека, также известно о 71 скончавшемся за последние сутки.

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