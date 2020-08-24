Власти Москвы прокомментировали информацию по вводу платного въезда в город

На данный момент планов вводить платный въезд в Москву нет. Об этом в интервью РИА Новости сказал руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Комментируя информацию о возможном введении платного въезда в столицу или в центр города, он ответил отрицательно.

«Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, а в Московском регионе с 2010 года их стало больше на два миллиона, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, пересмотру организации дорожного движения, внедрению ИТС, развитию альтернативных видов транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства», — сказал Ликсутов.

Ранее 24 августа стало известно, что московским водителям простили 32 тысячи штрафов за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии коронавируса.

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