Власти Москвы простили водителям 32 тысячи штрафов

Московским водителям простили 32 тысячи штрафов за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя транспортного комплекса столицы, заместителя мэра Максима Ликсутова.

«Мы отменили уже около 32 тысяч штрафов водителям за ошибки при оформлении пропусков в период пандемии. Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы, и только после этого выносим окончательное решение», — сказал Ликсутов.

Заммэра также подчеркнул, что «никакой цели собрать как можно больше штрафов у нас никогда не было».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе, заявив, что она хорошая с точки зрения стабильности.

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