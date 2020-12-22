Власти Москвы рассказали о планах обновления транспорта на 2021 год

В Москве в 2021 году будут созданы новые маршруты для общественного транспорта. Об этом в эфире Первого канала сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

По его словам, город планирует закупить 400 электробусов и более 100 трамваев, а также 340 новых вагонов метро. «Мы сделаем все, чтобы поездки на городском транспорте были комфортные«, — пообещал он.

20 декабря Ликсутов рассказал, что в новогоднюю ночь москвичам не придется оплачивать поездки на общественном транспорте. Также, напомнил он, с 1 по 9 января парковки в Москве тоже станут бесплатными.

18 декабря в пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что в 2021 году льготный проезд в московском транспорте сохранится для всех льготных категорий граждан. «Бесплатный проезд на городском транспорте Москвы остается для следующих граждан: пенсионеры, предпенсионеры, дети из многодетных семей, один из родителей многодетной семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, ветераны ВОВ, почетные доноры Москвы, России и СССР — и это лишь часть льготных категорий граждан», — заявили в ведомстве.

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