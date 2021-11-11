Власти Москвы спрогнозировали массовый отказ горожан от личных авто

Около 13 тысяч жителей Москвы могут впервые пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Такой прогноз опубликовало РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления развития метрополитена дептранса Владимира Титова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Титов подчеркнул, что благодаря строительству Большой кольцевой линии автомобилисты массово пересядут в метро. Добираться на работу таким образом будет «намного выгоднее, быстрее и проще», считает чиновник.

Власти добавили, что при этом метро разгрузится. К примеру, пассажиропоток на кольцевой линии уменьшится на 30 процентов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2024 года в Москве появятся 35 новых станций. Девять из них достроят до конца текущего года.