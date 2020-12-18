Власти Москвы уточнили ограничения по посещению кафе и ресторанов

Вход в московские кафе и рестораны будет открыт до 23:00, однако гости смогут находиться внутри до полуночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра столицы, главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«До 23:00 можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 могут его вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 ты должен покинуть ресторан», — уточнил он.

По словам Немерюка, в полночь свет в заведении должны выключить, а персонал отпустить домой. Глава департамента добавил, что предприниматели отнеслись к требованиям властей ответственно, в том числе к ограничению работы ночных клубов, кафе и ресторанов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос об ограничениях на Новый год. Градоначальник заявил, что власти не планировали проведение массовых мероприятий во время праздников, но также не будут вводиться дополнительные ограничения для горожан. Москвичам разрешается выйти на улицу, провести время с близкими.

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