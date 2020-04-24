Власти Москвы высказались о режиме изоляции на майских праздниках

В мэрии Москвы рассмотрели вопрос о возможном смягчении режима самоизоляции на майские праздники. Об этом в пятницу, 24 апреля, «Интерфаксу» рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, нет никаких положительных предпосылок, чтобы смягчить ограничения в Москве на время майских праздников. Кроме того, Данчиков отметил, что в столице сохраняется прирост заболеваемости COVID-19, что также является важным показателем сохранения режима.

Чиновник заявил, что виноваты, в основном, родители, которые с детьми хотят пройтись в парке, и те, кто занимается на спортивных площадках, не сохраняя меры безопасности. «По статистике, до 50 процентов тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекцией, — это как раз молодежь», — сказал он.

23 апреля сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности ужесточения ограничительных мер в столице. Уточняется, Москва пока не прошла и половину пути эпидемии коронавируса.

По состоянию на 24 апреля известно о 2 957 новых случаях заражения коронавирусом в Москве. Общее число инфицированных с начала эпидемии — 36 897.

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