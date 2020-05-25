Власти Москвы задумались об открытии летних веранд при кафе и ресторанах

Власти Москвы рассмотрят вопрос об открытии летних веранд при кафе и ресторанах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что снимая ограничения, с точки зрения режима самоизоляции, необходимо открывать и сферу услуг и общепит. Мы внимательно с Роспотребнадзором изучим этот вопрос и решение соответствующее примем. Потому что если смотреть буквально рекомендации Роспотребнадзора, то такая возможность есть», — сказал он. При этом чиновник уточнил, что «это можно делать все-таки чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины«».

Ефимов отметил, что на такой шаг нужно идти с осторожностью, поскольку открытие уличных веранд приведет к увеличению людей в общественном транспорте, а это грозит новыми заражениями. «Ключевым является вопрос ослабления режима самоизоляции», — резюмировал он.

Ранее 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер в столице в ближайшее время. Он написал в своем личном блоге, что за прошедшие выходные ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжала улучшаться. «Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — отметил мэр.

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