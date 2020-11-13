Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов рублей

Дирекция транспортных закупок правительства Москвы выделила более 25 миллионов рублей на приобретение бронированного пикапа Dodge Ram 2500. Тендер размещен на портале госзакупок.

Согласно документу, автомобиль должен быть выпущен не ранее 2020 года. Сама машина обойдется в 10,5 миллиона рублей, еще 14,5 миллиона потратят на различные улучшения и устройства для нее. К примеру, бронирование автомобиля будет стоить от 6,5 до 6,9 миллиона рублей, силовое укрепление бамперов под лебедку оценили в 830 тысяч, а красно-синие мигалки на лобовое стекло и решетку радиатора — в 80 тысяч рублей. Также в материалах тендера указано, что в автомобиле должно быть тонированное пуленепробиваемое стекло класса «Бр4» или «Бр5».

Для кого заказан пикап, власти не уточняют.

Ранее в Москве нашли кладбище грузовиков Mercedes «Почты России». В компании отметили, что автомобили находятся на территории автобазы, в настоящий момент идет сбор документов для реализации списанных машин. Их планируют продать на аукционе.

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