Власти Москвы заявили об идее ввести QR-коды в новых сферах

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк допустил введение системы QR-кодов в новых сферах, помимо сферы общественного питания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — заявил Немерюк.

Помимо этого, два источника РБК в московской мэрии рассказали журналистам, что в Москве планируют ввести QR-коды в театрах и кинотеатрах. Они добавили, что меры будут «веерными» и через пару месяцев могут коснуться и транспорта. Точного решения по этому поводу еще нет.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. В оперштабе столицы разъяснили, что получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

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