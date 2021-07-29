Власти назвали причину частой замены плитки в Москве

По его словам, когда снимается плитка, необходимо снимать и часть бордюрного камня, для того чтобы надлежащим образом выполнить работу по подключению к электросетям.

В заключение своего выступления заммэра напомнил, что плиточное покрытие является лучшей альтернативой асфальту, так как оно более экологичное и долговечное. «Так что это неправильно бытующее мнение о том, что идет замена плитки. Идет живая работа по развитию нашего города, развитию экономики города», — резюмировал он.

О начале работ по массовой замене плитки в городе стало известно в мае текущего года. Тогда в Москве возобновились работы по благоустройству улиц, прерванные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. В сети, в частности, появились кадры, на которых запечатлен процесс замены тротуарной плитки вокруг водоема. Автор ролика подчеркивал, что старое покрытие было в нормальном состоянии, и рабочие меняют «хорошую плитку на новую».

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