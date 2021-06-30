Власти объяснили нужду Москвы в мигрантах
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объяснил, что трудовые мигранты нужны столице, так как они активно задействованы в городском хозяйстве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, по его словам, мигранты в настоящее время ремонтируют дома, убирают улицы, вывозят мусор. «Словом, они создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях», — пояснил заммэра.
Он уточнил, что в основном мигранты работают в учреждении «Жилищник» — дворниками, сантехниками, садовниками: для них созданы нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, а также обеспечена медицинская помощь.
Бирюков подчеркнул, что в том числе с помощью мигрантов в прошлом году стало возможным подготовить все жилищное хозяйство в городе к зиме за два месяца вместо положенных четырех.
3 июня в столичной администрации сообщили, что Москва испытывает дефицит в иностранной рабочей силе. На данный момент в столице проживает на 300 тысяч мигрантов меньше, чем обычно.
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