Власти объяснили нужду Москвы в мигрантах

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объяснил, что трудовые мигранты нужны столице, так как они активно задействованы в городском хозяйстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, по его словам, мигранты в настоящее время ремонтируют дома, убирают улицы, вывозят мусор. «Словом, они создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях», — пояснил заммэра.

Он уточнил, что в основном мигранты работают в учреждении «Жилищник» — дворниками, сантехниками, садовниками: для них созданы нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, а также обеспечена медицинская помощь.