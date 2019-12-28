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Власти объяснили появление снега в центре Москвы

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Фото: агентство «Москва»

Власти Москвы объяснили появление снега в центре города. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, искусственный снег привезли с катков столичных парков. «Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что такая горка с привозным снегом уже работает на Арбате с 13 декабря.

Накануне, 27 декабря, директор парка «Зарядье» Иван Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что в парк завезли искусственный снег, обустроив площадку для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад». По его словам, «Зарядье» таким образом старается помочь природе. Позднее жители Москвы заметили снег на Тверской улице и сообщили об этом в социальных сетях.

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