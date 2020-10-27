Власти раскрыли судьбу московских ночных клубов после новых мер Роспотребнадзора

Власти Москвы отказались закрывать ночные клубы после новых мер Роспотребнадзора. Судьбу заведений раскрыли в мэрии, пишет РИА Новости.

Принятые в столице меры позволяют не ограничивать их работу, говорится в сообщении. Глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова отметила, что система регистрации в ночных клубах, ресторанах, дискотеках и других подобных заведениях обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. Кроме того, в городе наблюдается значительное снижение роста заражения коронавирусом.

27 октября Роспотребнадзор выпустил предписание, в котором в том числе рекомендовано ограничить время работы кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.

19 октября в Москве заработал онлайн-сервис для регистрации горожан. Уточняется, что это важно для посещения ночных заведений, режим которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 00:00 до 06:00. Данный сервис откроется после сканирования QR-кода на входе в заведение. Посетителю надо ввести номер мобильного телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!