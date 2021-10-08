Водитель без прав сбил трех человек в Москве

Авария с участием автомобиля ВАЗ-2101 произошла в Москве на Тимирязевской улице. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадали три человека, среди них есть несовершеннолетние.

Стало известно, что за рулем авто находился 21-летний россиянин, который не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. По имеющимся сведениям, у молодого человека отсутствуют водительские права.

На данный момент на месте ДТП работают экстренные службы.

По информации Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы», виновник аварии заявил, что «перепутал педали». В ближайшее время его отправят на медицинское освидетельствование. Уточняется, что в результате аварии пострадали студентки Тимирязевской академии, где обучается и сам виновник происшествия.

Ранее нетрезвая москвичка решила покататься без прав и повредила семь автомобилей.