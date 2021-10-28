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Водитель протаранил несколько машин в Москве и попал на видео
Кадр: телеграм-канал «112»
Водитель легкового автомобиля протаранил несколько машин на северо-западе Москвы. Видео с места событий попало в сеть, его опубликовал Telegram-канал «112».
Сообщается, что виновником ДТП стал пьяный водитель Kia. На большой скорости он врезался в припаркованный рядом с жилым комплексом на Шелепихинской набережной автомобиль. От удара авто отбросило, в связи с чем пострадали и другие стоявшие неподалеку машины. Точное количество транспортных средств, получивших повреждения, не уточняется: по одним данным их пять, по другим — семь.
Отмечается, что в результате ДТП пострадала девушка, ей оказали медицинскую помощь. Пьяный водитель попытался сбежать с места ДТП, но был задержан.
Ранее в результате ДТП в Подмосковье погиб ребенок и двое взрослых.