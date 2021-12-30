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Водитель вовремя остановил авто и помог упавшему на дороге пенсионеру

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Водитель вовремя остановил авто и помог упавшему на дороге пенсионеру
Кадр: телеграм-канал «Москва с огоньком»

В Москве на улице Кибальчича пенсионер решил перейти дорогу в неположенном месте, но споткнулся и упал на проезжей части. По одной из полос в это время ехал автобус, по другой — легковой автомобиль. Водитель машины успел вовремя остановиться, вышел и помог пожилому человеку. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Большинство пользователей сети оценили поступок водителя, а вот действия пенсионера осудили. «Водитель молодец, а эти пенсионеры — хуже детей. Переходят дорогу, где хотят, хотя очень много переходов пешеходных. И тем самым подают плохой пример детям. Сколько было случаев, когда бабулек автобусы сбивали из-за их «прыти» перебежать дорогу», — написал один из них. «Все стареют, и не знаешь, каким сам будешь в этом возрасте», — заметила другая.

Еще один фолловер канала согласился с тем, что переходить дорогу надо в положенных местах. «Но очень часто этих положенных мест нет там, где реально надо. А заставлять людей идти пятьсот метров до перехода и потом обратно — глупо», — продолжил он. Несколько юзеров поддержали его, отметив, что пожилым людям такие расстояния даются особенно нелегко.

Ранее кавказец помог москвичке освободить застрявший автомобиль. Женщина восхитилась поступком мужчины.

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