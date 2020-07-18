Водоемы в Москве проверили на коронавирус

Воду в зонах отдыха с купанием в Москве проверили на коронавирус. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

По итогам исследований его не обнаружили ни в одном водоеме.

В шести из девяти проверенных водоемах вода соответствует санитарным требованиям. Речь идет о зонах отдыха «Мещерское», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро» и «Черное озеро».

Вода в зоне отдыха пляжа «Левобережный» и озере «Белое» не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, вода в зоне отдыха «Тропарево» — по санитарно-химическим показателям.

Кроме того, в зонах отдыха «Тропарево» и «Озеро Белое» микробиологическим показателям не соответствует песок на пляже.

В июне москвичей предостерегли от купания в водоемах с утками, так как они переносчики заразы. Кроме того, они живут в Пруды, где запрещено купаться, не имеют проточности, они цветут.

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