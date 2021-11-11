Водонапорную башню подмосковного города выставили на продажу

Старинную водонапорную башню в Серпухове выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосква».

Конструкция инженера Вильяма Якоби является одним из символов города. Владельцы просят за нее 36 миллионов рублей. Покупатель может распоряжаться башней на свое усмотрение — построить внутри развлекательное учреждение, кафе или вовсе снести.

Уникальное сооружение было построено в 1926 году из пустотелых бетонных камней. На тот момент этот материал был инновационным. Источник отметил, что власти Серпухова до сих пор не занимались включением башни в список объектов культурного наследия, поэтому новый владелец конструкции не понесет ответственности, если решит ее снести.

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