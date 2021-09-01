Волочкова заявила о национализме в коттеджном поселке под Москвой

По ее словам, рядом с ней на участке живет семья с детьми из Таджикистана — артистка выделила для них отдельный домик. Ее постояльцы, как призналась звезда, столкнулись с расовой дискриминацией со стороны председателя товарищества, который решил прогнать их детей с площадки.

Председатель, в свою очередь, заявил, что дети из семьи работников не могут играть с остальными детьми. «Они не работники, они члены моей семьи. Какая разница, какой они национальности? Разделять детей по национальности в наше время просто ничтожно», — написала Волочкова.

Ранее, в мае, стало известно, что среди иностранных женихов жительницы Москвы предпочитают граждан Таджикистана, а москвичи чаще выбирают себе в невесты украинок. Уточняется, что с начала года в столице было заключено более 2,5 тысячи браков с иностранцами.

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