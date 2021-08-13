Вооруженный мотоциклист набросился на водителя Mercedes в центре Москвы

Сообщается, что водитель легкового автомобиля стоял в пробке параллельно с мотоциклистом и автобусом. Мужчина попросил байкера отъехать, чтобы автобус мог проехать по своей полосе.

Однако мотоциклист возмутился, подошел к машине и пнул ее. Мужчины начали ругаться, затем байкер достал из кобуры пистолет, предположительно травматический. После этого водитель Mercedes поспешил уехать.

Ранее в мае в Москве на проспекте Мира мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После удара мотоцикл перелетел через забор и оказался на территории закрытой парковки. По некоторым данным, у байкера диагностировали сотрясение мозга, также было подозрение на перелом позвоночника.

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