Вооруженный мотоциклист набросился на водителя Mercedes в центре Москвы
Вооруженное столкновение между мотоциклистом и водителем Mercedes произошло в центре Москвы возле радиальной станции метро «Таганская». Байкер, набросившийся на водителя автомобиля, был вооружен. Видео инцидента опубликовал в пятницу, 13 августа, Telegram-канал Life Shot.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля стоял в пробке параллельно с мотоциклистом и автобусом. Мужчина попросил байкера отъехать, чтобы автобус мог проехать по своей полосе.
Однако мотоциклист возмутился, подошел к машине и пнул ее. Мужчины начали ругаться, затем байкер достал из кобуры пистолет, предположительно травматический. После этого водитель Mercedes поспешил уехать.
Ранее в мае в Москве на проспекте Мира мотоцикл столкнулся с автомобилем такси. После удара мотоцикл перелетел через забор и оказался на территории закрытой парковки. По некоторым данным, у байкера диагностировали сотрясение мозга, также было подозрение на перелом позвоночника.
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