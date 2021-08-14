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Вор обокрал квартиру в Москве почти на семь миллионов рублей
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Вор-домушник похитил деньги и драгоценности на 6,7 миллиона рублей из сейфа в квартире на девятом этаже в Гагаринское районе столицы. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Помимо денег и ювелирных изделий злоумышленник украл музыкальный центр, а также ключи от машины.
Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее, 6 августа, сообщалось о том, что москвичка пожаловалась на кражу своего велосипеда с лестничной клетки в доме на западе столицы. Многие горожане возмутились тем, что женщина хранила свои велосипеды на лестничной клетке и к тому же установила камеру видеонаблюдения.
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