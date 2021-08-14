Вор обокрал квартиру в Москве почти на семь миллионов рублей

Помимо денег и ювелирных изделий злоумышленник украл музыкальный центр, а также ключи от машины.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее, 6 августа, сообщалось о том, что москвичка пожаловалась на кражу своего велосипеда с лестничной клетки в доме на западе столицы. Многие горожане возмутились тем, что женщина хранила свои велосипеды на лестничной клетке и к тому же установила камеру видеонаблюдения.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!